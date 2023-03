Cagnolina aspetta la padrona tutti i giorni sotto la pioggia — il video virale porta al loro incontro (Di mercoledì 22 marzo 2023) I cani sono animali molto fedeli. Abbiamo letto molte storie di animali separati dai loro padroni che non possono fare nulla se non aspettare il loro ritorno. Proprio come una Cagnolina che, in un video diventato virale su TikTok, aspetta la sua padrona ogni giorno fuori da un negozio, perfino sotto la pioggia. Ma ora, le due si sono ritrovate. Il video è stato pubblicato su TikTok a dicembre dall’utente “jimjimmie“. Vediamo una Cagnolina seduta fuori da un negozio a Sembilan, in Malesia, sotto la pioggia e con un aspetto triste. @jimjimmie Replying to @ciktarusma Kesetiaan yg tiada penghujung. kesian dia#anjingjalanan ? Kiss the Rain – ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 marzo 2023) I cani sono animali molto fedeli. Abbiamo letto molte storie di animali separati daipadroni che non possono fare nulla se nonre ilritorno. Proprio come unache, in undiventatosu TikTok,la suaogni giorno fuori da un negozio, perfinola. Ma ora, le due si sono ritrovate. Ilè stato pubblicato su TikTok a dicembre dall’utente “jimjimmie“. Vediamo unaseduta fuori da un negozio a Sembilan, in Malesia,lae con un aspetto triste. @jimjimmie Replying to @ciktarusma Kesetiaan yg tiada penghujung. kesian dia#anjingjalanan ? Kiss the Rain – ...

