Cagliari, l'omaggio a Rombo di Tuono: il nuovo stadio si chiamerà 'Gigi Riva' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il nuovo stadio di Cagliari sarà intitolato a Gigi Riva. Il consiglio comunale ha detto sì: 29 voti favorevoli e nessun astenuto. "Riva mi ha detto di essere contento di poter vivere e assaporare l'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildisarà intitolato a. Il consiglio comunale ha detto sì: 29 voti favorevoli e nessun astenuto. "mi ha detto di essere contento di poter vivere e assaporare l'...

