Cacciatori | «Egonu sbaglia a parlare di razzismo L’Italia le ha insegnato a giocare a volley | lei lo sa»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sul Corriere della Sera un’intervista all’ex campionessa diMaurizia. Parla anche di Paola, che recentemente ha definitoun paese razzista. Per lahato ad usare quel termine. Paga la mancanza di esperienza. «Paola ha semplicemente dosato male le parole. La Nazionale italiana e la maglia azzurra sono molto amate. E noi quella maglia la vogliamo addosso a lei. Paola ha sofferto molto, ha trattato temi importanti, ma forse hato nell’inquadrare le parole nel modo giusto. Ha detto certe cose per mancanza di esperienza e per impulsività». Lacontinua: «Non ci sto a dire che gli italiani sono razzisti.vuole bene a Paola, le ha ...

Maurizia Cacciatori: «Egonu sbaglia a dire che l’Italia è razzista» Corriere della Sera

Ma saper riconoscere il valore della compagna avversaria è qualcosa di costruttivo». Arriviamo al volley a lei caro e a Paola Egonu. Maurizia Cacciatori a Sanremo si sarebbe comportata come Paola