Caccia spietata: spettatori senza tregua (Di mercoledì 22 marzo 2023) Caccia spietata Warner TV ore 21 Con Pierce Brosnan, Liam Neeson e Anjelica Huston. Regia di David Von Ancken. Produzione USA 2006. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Dopo la guerra di secessione, un ex capitano nordista è braccato da una banda guidata da un ex colonnello sudista (il perchè lo sapremo solo oltre la metà del film). La Caccia si scatena sulle montagne e arriva senza tregua nel deserto dell'Arizona. Liam Neeson in un ruolo di quasi cattivo due anni prima di esplodere come grande attore di film d'azione in "Io vi troverò". PERCHE' VEDERLO Perché la Caccia senza tregua non dà veramente tregua allo spettatore. Anche se il personaggio di Brosnan non è privo di macchia lo spettatore continua ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023)Warner TV ore 21 Con Pierce Brosnan, Liam Neeson e Anjelica Huston. Regia di David Von Ancken. Produzione USA 2006. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Dopo la guerra di secessione, un ex capitano nordista è braccato da una banda guidata da un ex colonnello sudista (il perchè lo sapremo solo oltre la metà del film). Lasi scatena sulle montagne e arrivanel deserto dell'Arizona. Liam Neeson in un ruolo di quasi cattivo due anni prima di esplodere come grande attore di film d'azione in "Io vi troverò". PERCHE' VEDERLO Perché lanon dà veramenteallo spettatore. Anche se il personaggio di Brosnan non è privo di macchia lo spettatore continua ad ...

