Bye Bye fake: Andrea Liconti su Tik Tok smaschera i prodotti falsi (Di mercoledì 22 marzo 2023) La battaglia di Andrea Liconti su Tik Tok: smaschera i prodotti falsi. La storia Ormai Andrea Liconti, conosciuto sui social come il re delle trattative, è super virale su Tik Tok. Le sue trattative, imitate ed inimitabili, piacciono sempre di più al popolo della Rete anche perché riesce in pochissimo tempo a capire quando si tratta di fake. “Lo riconosco subito: cuciture, font, odore che emana e corredo che lo accompagna sono spesso diversi dall’originale”, dice Andrea Linconti. “A volte arrivano oggetti con corredi sbagliati, codici scritti male. A volte con ricevute fotocopiate”, continua. “Altre volte c’è scatola, ricevuta e viene sostituito l’oggetto: in quel caso mi rendo conto subito di un fake. Alcune volte è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) La battaglia disu Tik Tok:. La storia Ormai, conosciuto sui social come il re delle trattative, è super virale su Tik Tok. Le sue trattative, imitate ed inimitabili, piacciono sempre di più al popolo della Rete anche perché riesce in pochissimo tempo a capire quando si tratta di. “Lo riconosco subito: cuciture, font, odore che emana e corredo che lo accompagna sono spesso diversi dall’originale”, diceLinconti. “A volte arrivano oggetti con corredi sbagliati, codici scritti male. A volte con ricevute fotocopiate”, continua. “Altre volte c’è scatola, ricevuta e viene sostituito l’oggetto: in quel caso mi rendo conto subito di un. Alcune volte è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Naufragio, la risposta shock di Roma: 'Bengasi non si muove? Ok, bye bye'. 'Non intervenire è stata una scelta poli… - repubblica : Naufragio, la risposta shock di Roma: “Bengasi non si muove? Ok, bye bye” [di Alessandra Ziniti] - fattoquotidiano : Al congresso #Cgil i fischi se li prende #Calenda. Mentre in Italia si parla di salario minimo, #Renzi prepara la v… - sunshinetete7 : ovviamente intendeva anche piccoli cambiamenti, però mi ha detto che dopo devo impegnarmi a mantenerli bye ???? ????????????????????? - Isadiale : @Domenic51648771 @virgivirgivivi Grazie per il consiglio non richiesto, alla prossima evitano! Bye -