Burraco solidale per sostenere la salute delle donne

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Domenica 26 marzo il Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico organizza un torneo didi raccolta fondi a favore dell'Associazione Italiana per lo Studio ed il Sostegno del Disagio nella Donna, ...

Domenica 26 marzo il Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico organizza un torneo didi raccolta fondi a favore dell'Associazione Italiana per lo Studio ed il Sostegno del Disagio nella Donna, nella Residenza d'epoca Torre dei Lari...il Museo diocesano San Sebastiano nell'ambito della rassegna del Comune e Assessorato per le Pari Opportunità "8 marzo è tutto l'anno" Sempre il club dà appuntamento al 3° torneo di'...Nei mesi di aprile e maggio si svolgeranno infatti delle appassionanti sfide di"itinerante" nelle varie sedi associative,dove il divertimento e la possibilità di vincere premi per ogni tappa ...

"L’evidente componente sociale del gioco più alla moda del momento -commenta Giuliani riferendosi al burraco-, ha spinto il Circolo Culturale LORENZO Il Magnifico a proseguire sul fortunato percorso ...Firenze, 21 marzo 2023 - Torna un nuovo torneo di burraco solidale del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico. L’evidente componente sociale del gioco più alla moda del momento che è il burraco, ha sp ...