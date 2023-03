Bunjee jumping da incubo: la corda si spezza durante il salto, ma lui sopravvive. 'Risarcimento da 270 euro' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il bungee jumping doveva essere un'attivita divertente e a tutta adrenalina da fare durante la vacanza con gli amici in Thailandia , ma ha rischiato di trasformarsi nell'ultima cosa che avrebbe fatto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il bungeedoveva essere un'attivita divertente e a tutta adrenalina da farela vacanza con gli amici in Thailandia , ma ha rischiato di trasformarsi nell'ultima cosa che avrebbe fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Bunjee jumping da incubo: la corda si spezza durante il salto, ma lui sopravvive. «Risarcimento da 270 euro» - Bunjee_jumping : 'Il cielo è bello, è bello il mare e le nuvole'. #clementeguidi #atriale #tramonto #sunset #chiavari - Bunjee_jumping : 'Ho visto un volo di gabbiani attraversare il mare'. ?? @Giorgia #giorgia #avrocuradite #senzapaura #chiavari… - Bunjee_jumping : 'Primavera verrai'. @Giorgia ?? #giorgia #sempresicambia #oronero - TeisuComent : RT @martiraranans: Alfonso inventati ciò che vuoi per questo cazzo di esito di televoto ma non farli venire in studio perché non succede ma… -