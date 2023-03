Bulgaria-Montenegro: probabili formazioni e pronostico (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del Gruppo G di qualificazione ad Euro 2024. Si sfidano due squadre che devono riscattare l’esclusione dal Mondiale in Qatar e che sono state inserite con Ungheria, Serbia e Lituania. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie e un pareggio, mentre gli ospiti vengono da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Bulgaria-Montenegro si giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45 presso l’Huvepharma Arena di Razgrad. Bulgaria-Montenegro: LE probabili formazioni Bulgaria(4-4-2): Vutsov, Galabov, Antov, Hristov, Nedyalkov, Kirilov, Krastev, Gruev, Iliev, DEspodov, Delev. All. Krstajic Montenegro(4-4-2): Mjatovic, Vesovic, Vujacic, Savic, Murasic, Jovocic, Scekic, Vukcevic, Haksabanovic, Jovetico, Mugosa. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del Gruppo G di qualificazione ad Euro 2024. Si sfidano due squadre che devono riscattare l’esclusione dal Mondiale in Qatar e che sono state inserite con Ungheria, Serbia e Lituania. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie e un pareggio, mentre gli ospiti vengono da tre sconfitte nelle ultime quattro partite.si giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45 presso l’Huvepharma Arena di Razgrad.: LE(4-4-2): Vutsov, Galabov, Antov, Hristov, Nedyalkov, Kirilov, Krastev, Gruev, Iliev, DEspodov, Delev. All. Krstajic(4-4-2): Mjatovic, Vesovic, Vujacic, Savic, Murasic, Jovocic, Scekic, Vukcevic, Haksabanovic, Jovetico, Mugosa. ...

