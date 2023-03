Bugo attacca di nuovo Morgan | “Hai bisogno del politico di turno per fare programmi in Rai”

E dopo l'attacco "politico",Morgan anche sul piano artistico: " Lo sappiamo che come compositore son 20 anni che non fai niente , non sei mai stato un cantautore. Allora sei diventato ...va via dal palco e non si sa cosa fare, Blanco prende a calci le rose e poi bisogna ripulire il ... "Stiamo davvero facendo qualcosa di incredibile "" sono numeri pazzeschi. Non so a quando ..."Noi siamo la città dei fiori",subito il sindaco di Sanremo, "Amadeus sta facendo un lavoro straordinario con i bouquet. ... Tant'è che nell'anno die Morgan non mi sono accorto di quello ...

Bugo attacca Morgan, prosegue lo scontro a distanza: la replica di ... Tag24

quando Bugo lo lasciò sul palco dell’Ariston durante l’esecuzione di Sincero. Così Cristian Bugatti è passato all’attacco di Marco Castoldi nelle sue Instagram Stories, dicendo che non sarà mai un ...Attraverso le sue storie di Instgaram, Bugo ha risposto a Morgan che recentemente era tornato a parlare dell'edizione 2020 di Sanremo ...