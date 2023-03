Bugo ancora contro Morgan: «Mi citi per avere i titoloni, altrimenti non te li danno» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Su Instagram il cantante di Rho non le manda a dire all'ex amico che, in un'intervista, ha detto di essere stato bullizzato da lui a Sanremo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) Su Instagram il cantante di Rho non le manda a dire all'ex amico che, in un'intervista, ha detto di essere stato bullizzato da lui a Sanremo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : Bugo, è ancora polemica con Morgan: 'Non sei un cantautore: hai bisogno del politico di turno per fare un programma… - anna21430786 : RT @repubblica: Bugo, è ancora polemica con Morgan: 'Non sei un cantautore: hai bisogno del politico di turno per fare un programma Rai' [a… - Rolfi39 : RT @repubblica: Bugo, è ancora polemica con Morgan: 'Non sei un cantautore: hai bisogno del politico di turno per fare un programma Rai' [a… - repubblica : Bugo, è ancora polemica con Morgan: 'Non sei un cantautore: hai bisogno del politico di turno per fare un programma… - SerieTvserie : Bugo ancora contro Morgan: “Hai bisogno del politichetto di turno che ti dà il programmino sulla Rai” -