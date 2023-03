Bugo ancora contro Morgan: “Hai bisogno del politichetto di turno che ti dà il programmino sulla Rai” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Basta una diretta su Instagram per tornare a tre anni fa. A Bugo che lascia il palco dell’Ariston in polemica con il suo compagno d’avventura, Morgan. E i toni sono ancora battaglieri: “Uei Morganetto, chi si rivede, eh? Sai, c’è stata anche la pandemia. Per tre anni non mi andava di parlare dei c…i nostri tra me e te. C’era la pandemia, la gente moriva, perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che te ne frega della gente che muore, no? A te che te ne frega della mascherina, artistoide? E invece mi dicono che la settimana scorsa, ancora, fai interviste, mi citi perché vuoi il titolone, se no non te lo danno. Gli unici che ti stanno a sentire sono i politici di turno. Questo ormai fai: hai bisogno del politichetto di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Basta una diretta su Instagram per tornare a tre anni fa. Ache lascia il palco dell’Ariston in polemica con il suo compagno d’avventura,. E i toni sonobattaglieri: “Ueietto, chi si rivede, eh? Sai, c’è stata anche la pandemia. Per tre anni non mi andava di parlare dei c…i nostri tra me e te. C’era la pandemia, la gente moriva, perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che te ne frega della gente che muore, no? A te che te ne frega della mascherina, artistoide? E invece mi dicono che la settimana scorsa,, fai interviste, mi citi perché vuoi il titolone, se no non te lo danno. Gli unici che ti stanno a sentire sono i politici di. Questo ormai fai: haideldi ...

