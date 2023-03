Bufera sul commento sessista del sindaco di Tonara sul calo delle nascite (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - "'Tutte le donne libere hanno l'obbligo di recarsi nell'ufficio del sindaco a tre ore di distanza l'una dall'altra'. Provvedimento da me emanato a Tonara nel 2010 per combattere il calo nascite". Nelle intenzioni del primo cittadino che l'ha scritto, questo testo voleva essere un commento scherzoso postato sulla bacheca Facebook dell'ex sindaco di Desulo, Gigi Littarru, che aveva pubblicato un post - serio - sul crescente spopolamento del suo paese della Barbagia. Pierpaolo Sau, sindaco di Tonara, è stato travolto dalle critiche per la battuta a sfondo sessista, poi eliminata, e subissato di richieste di dimissioni. Anche perché nel frattempo il post era stato immortalato tramite screenshot che hanno contribuito ad alimentare ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - "'Tutte le donne libere hanno l'obbligo di recarsi nell'ufficio dela tre ore di distanza l'una dall'altra'. Provvedimento da me emanato anel 2010 per combattere il". Nelle intenzioni del primo cittadino che l'ha scritto, questo testo voleva essere unscherzoso postato sulla bacheca Facebook dell'exdi Desulo, Gigi Littarru, che aveva pubblicato un post - serio - sul crescente spopolamento del suo paese della Barbagia. Pierpaolo Sau,di, è stato travolto dalle critiche per la battuta a sfondo, poi eliminata, e subissato di richieste di dimissioni. Anche perché nel frattempo il post era stato immortalato tramite screenshot che hanno contribuito ad alimentare ...

