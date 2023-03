Bruxelles | paziente psichiatrico di 49 anni ucciso dalla polizia

'E questo malgrado a Berlino siano al governo i Verdi, che sono ora i primi aa chiedere ... quindi di riuscire nell'operazione ma ritrovarti ilmorto'. È tutta colpa di un'eccessiva ...Lascia il seggio dialla giovane Maria Rosaria Rossi di Ferentino, prima dei non eletti ... Non sa che per antica tradizione si cerca di mandare ila casa con i familiari il fine ......che l'iter del provvedimento non fosse rallentato dalla mia imminente trasferta a. Era ... Giuseppe Ruocco, pronunciate prima deluno in Italia: 'Sono impegnato -scriveva alla collega ...

Bruxelles paziente psichiatrico ucciso da polizia: vittima un 49enne Tag24

Un paziente di una clinica psichiatrica è stato ucciso a colpi di pistola dalla polizia a Bruxelles. Gli agenti erano intervenuti su richiesta dei responsabili dell'istituto dopo che l'uomo aveva ...