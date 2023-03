Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Bruscolotti: 'Una vera impresa anche per me marcare un big del Napoli' #Bruscolotti #CalcioNapoli… -

Giuseppe, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio, durante "Piazza ... Questo non porta acrescita'.... allora cosa feci Dissi a Ferlaino: 'Tu vuoi mandare via l'allenatore Allora fai... Allora mi tenni Bianchi e mandai via i giocatori, addirittura. (Gli altri furono Bagni, Garella, ...... va bene, vuoi mandare via l'allenatore Allora fai tudichiarazione, dici che mandi via l'... Io ho tenuto Bianchi e ho mandato via i giocatori, addirittura. Non potevo mandare via ...

Bruscolotti: 'Il Napoli ha un calciatore che io farei fatica a marcare' AreaNapoli.it

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli ... Sembra non avere avversari, e da difensore posso garantirvi che sarebbe una vera impresa marcarlo, se fossi in campo”. Giudizio sule antagoniste degli ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli ... e da difensore posso garantirvi che marcarlo sarebbe una vera ...