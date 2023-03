Brugge-De Panne 2023, risultati e classifica: ordine di arrivo, trionfa Philipsen in volata (Di mercoledì 22 marzo 2023) Jasper Philipsen trionfa alla Brugge-De Panne 2023: ecco i risultati e la classifica della corsa belga di un giorno con l’ordine di arrivo di questa classica dal percorso quasi interamente pianeggiante. Una fuga a sette caratterizza al prima metà della gara, una volta ripresi è il vento a intervenire: si avvantaggiano i diciotto davanti e il gruppo si spezza in diversi tronconi. Restano una quindicina lì davanti e sembrano loro a giocarsi la vittoria, poi follia di Lampaert che prova a partire ma si tira con sé dei velocisti tra cui Philipsen, che è proprio il telefonato vincitore visto che nessuno prende iniziativa nel finale e si arriva in volata. Di seguito ecco l’ordine di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Jasperalla-De: ecco ie ladella corsa belga di un giorno con l’didi questa classica dal percorso quasi interamente pianeggiante. Una fuga a sette caratterizza al prima metà della gara, una volta ripresi è il vento a intervenire: si avvantaggiano i diciotto davanti e il gruppo si spezza in diversi tronconi. Restano una quindicina lì davanti e sembrano loro a giocarsi la vittoria, poi follia di Lampaert che prova a partire ma si tira con sé dei velocisti tra cui, che è proprio il telefonato vincitore visto che nessuno prende iniziativa nel finale e si arriva in. Di seguito ecco l’di ...

