Brucellosi bufalina | arriva all’Europarlamento lo scontro tra Regione e allevatori casertani

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiano di eradicazione delladellaCampania, approdala vertenza deglibufalini della provincia di Caserta. Un nuovo capitolo del braccio di ferro, ormai annoso, tra Palazzo Santa Lucia e le associazioni di categoria. Domani, a partire dalle 12, sarà illustrata la petizione europea, presentata alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, promossa daglie dall’eurodeputato Piernicola Pedicini del gruppo Greens/Efa. L’obiettivo finale è far votare all’Eurocamera una mozione, con la quale prendere posizione critica sul piano della. Ma anche di avviare una vigilanza dell’Europarlamento sulle conseguenze di tale strategia. Per i promotori, pur nella legittima discrezionalità, le scelte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Rubano (FI): 'Interrogato ministro su questione brucellosi bufalina' #Caserta -

Caserta . 'La filierain Campania genera un volume d'affari di 1,2 miliardi di euro e dà lavoro a più di ... purtroppo, è da tempo afflitta dalla presenza dell'infezione dellanei ...Mentre continua l' eradicazione dellain attuazione del Piano regionale, "vista la grande partecipazione degli allevatori al recente incontro tenutosi presso gli uffici del Commissario Straordinario", il generale Luigi ...Mentre continua l' eradicazione dellain attuazione del Piano regionale, 'vista la grande partecipazione degli allevatori al recente incontro tenutosi presso gli uffici del Commissario Straordinario', il generale Luigi ...

Brucellosi bufalina, arriva all'Europarlamento lo scontro tra Regione ... anteprima24.it

è in programma una conferenza stampa sul telicto tema della “Salvaguardia del Patrimonio Bufalino in provincia di Caserta”. L’iniziativa si è resa necessaria a seguito del Piano di eradicazione della ...“La filiera Bufalina in Campania genera un volume d’affari di 1,2 miliardi di euro e dà lavoro a più di undicimila persone. La legge n. 292 del 2002 (Interventi per la bufala mediterranea italiana) ne ...