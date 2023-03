Bronzetti-Noskova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lucia Bronzetti se la vedrà contro Linda Noskova nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2023, torneo in partenza sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La romagnola non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione. Dopo la discreta United Cup disputata con l’Italia, infatti, sono arrivate ben sei eliminazioni di fila al primo turno. Non ci sono precedenti a livello di circuito maggiore con la diciottenne ceca. Quest’ultima è una delle giovani più promettenti del circuito. Quest’anno è arrivata in finale ad Adelaide nella prima settimana dell’anno mostrando i progressi fatti intravedere negli ultimi mesi del 2022. Si è presentata al secondo appuntamento negli Stati Uniti da numero 51 del ranking mondiale e sarà un’avversaria davvero tosta per Bronzetti. L’azzurra, complice anche il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Luciase la vedrà contro Lindanel primo turno del WTA 1000 di, torneo in partenza sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La romagnola non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione. Dopo la discreta United Cup disputata con l’Italia, infatti, sono arrivate ben sei eliminazioni di fila al primo turno. Non ci sono precedenti a livello di circuito maggiore con la diciottenne ceca. Quest’ultima è una delle giovani più promettenti del circuito. Quest’anno è arrivata in finale ad Adelaide nella prima settimana dell’anno mostrando i progressi fatti intravedere negli ultimi mesi del 2022. Si è presentata al secondo appuntamento negli Stati Uniti da numero 51 del ranking mondiale e sarà un’avversaria davvero tosta per. L’azzurra, complice anche il ...

