Brave ragazze | la storia vera che ha ispirato il film con Ambra Angiolini

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il, diretto da Michela Andreozzi, è tratto da una bizzarradi cui si parlò in Francia negli anni ’80. La vicenda in questione è quella delle “mamans braqueuses”, ovvero le mamme rapinatrici, cinque donne amiche dall’infanzia che rapinarono ben otto banche. La vicenda reale che hailconsi svolse nel 1989. Cinquemadri, che si conoscevano da anni, si travestirono da uomini e misero a segno otto rapine in Francia, nei territori del Vaucluse. Dopo le rapine decisero di spendere il loro bottino (non molto consistente, appena 330mila franchi in tutto) in giocattoli e altri articoli per bambini. Furono condannate a pene brevi e circa dieci anni dopo furono ...