(Di mercoledì 22 marzo 2023) La città di San, in, ha ospitato l'edizione 2023 dell''Eng Tech Day', un evento promosso dalla società Engineering Brasil per lodi informazioni sulla tecnologia tra i vari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cldferrilab : Brasile: Itc, scambio di esperienze tra imprese a S.Paolo -

Inopera da oltre 15 anni e conta più di mille dipendenti. Secondo Di Cesare, le API sono una priorità per la tecnologia emergente, ma la sfida nel mercato brasiliano non è tecnologica, "è ...Inopera da oltre 15 anni e conta più di mille dipendenti. Secondo Di Cesare, le API sono una priorità per la tecnologia emergente, ma la sfida nel mercato brasiliano non è tecnologica, "è ...

Brasile: Itc, scambio di esperienze tra imprese a S.Paolo - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - SAN PAOLO, 22 MAR - La città di San Paolo, in Brasile, ha ospitato l'edizione 2023 dell''Eng Tech Day', un evento promosso dalla società Engineering Brasil per lo scambio di informazioni ...