Brasile | Ederson | “Ancelotti Ct? Piace a tutti | possibile che arrivi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Con Guardiola abbiamo scherzato sulle voci che lo accostano al, mi ha detto che non c’è nulla di vero perchè ha un contratto con il Manchester City recentemente rinnovato per altre due stagioni. Spero che l’annuncio ufficiale del nostro nuovo ctpresto perchè ci sono tante indiscrezioni e speculazioni, si fanno tanti nomi e anche noi viviamo con ansia questa situazione”. Parola di, portiere del Manchester City e del, che in un’intervista al quotidiano ‘Terra’ offre due notizie sul futuro della panchina della Selecao: Guardiola non è interessato, mentre Carloè un nome che allo spogliatoio farebbe più chere. “Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militao – diceriferendosi a compagni di nazionale che ...