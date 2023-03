Braccio di ferro Pecorino romano – Cacio romano, la Cassazione: “Sono formaggi diversi” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra Pecorino romano Dop e Cacio romano è nata una questione legale che si è conclusa solo con il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione. Nonostante entrambi abbiano la dicitura ‘romano’ si tratta di due formaggi diversi che non rischiano di creare confusione nei consumatori: i due prodotti caseari posSono convivere tranquillamente. Una vicenda giudiziaria che si è protratta per anni La vicenda giudiziaria è andata avanti per anni. Il consorzio per la tutela del Pecorino Dop ha perso in Cassazione contro il Cacio romano. Quest’ultimo potrà continuare a essere venduto, i due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) TraDop eè nata una questione legale che si è conclusa solo con il pronunciamento della Suprema Corte di. Nonostante entrambi abbiano la dicitura ‘’ si tratta di dueche non rischiano di creare confusione nei consumatori: i due prodotti caseari posconvivere tranquillamente. Una vicenda giudiziaria che si è protratta per anni La vicenda giudiziaria è andata avanti per anni. Il consorzio per la tutela delDop ha perso incontro il. Quest’ultimo potrà continuare a essere venduto, i due ...

