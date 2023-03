Boxe | Irma Testa surclassa Romeu e vola in semifinale ai Mondiali | ora scoglio francese

(Di mercoledì 22 marzo 2023)prosegue con disinvoltura la propria cavalcata ai2023 difemminile. La Campionessa d’Europa e vice campionessa del mondo, nonché bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha primeggiato contro la brasiliana Jucielene ha staccato il biglietto per latra le 57 kg (categoria di peso presente anche ai Giochi di Parigi 2024). La fuoriclasse campana si è imposta con verdetto unanime (5-0: quattro 30-27, un 29-27) al termine di un confronto dominato in lungo e in largo sul ring di New Delhi (India). Ladi serie numero 1 del tabellone dei pesi piuma partiva con tutti i favori del pronostico e ha saputo domare una rivale rognosa, apparsa decisamente in forma nei precedenti incontri e che non era di così facile lettura. ...

Buone notizie da Nuova Dehli, dove sono in corso i Mondiali Elite diTesta e Giordana Sorrentino sono approdate ai quarti di finale. Nella categoria dei 57 Kg, Testa si è imposta per 5 - 0 sulla vietnamita Hao e contenderà un posto tra le prime quattro alla ...Sul ring di Nuova Delhi, le due italiane vanno a caccia domani delle semifinali NUOVA DELHI (INDIA) -Testa e Sorrentino approdano ai quarti di finale del Mondiale Elite femminile, in corso di svolgimento sul ringe del K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). Nella categoria dei 57 Kg, ...Torre Annunziata . Con la tranquillità che solo le campionesse possono mettere in mostra,Testa ha vinto al suo esordio al Mondiale in India nella categoria dei 57 kg. Sul ring della K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi in India, la ragazza di Torre Annunziata ha dominato la ...

O Brasil garantiu mais três atletas nas quartas de finais do Mundial de boxe feminino, em Nova Déli, na Índia. Nesta terça-feira (21), Beatriz Ferreira (60kg), Jucielen Romeu (57kg) e Beatriz Soares ( ...O Brasil emplacou nesta terça-feira (21) mais três pugilistas nas quartas de final do Mundial de Boxe Feminino, em Nova Delhi (Índia). Entre elas, a baiana Beatriz Ferreira, número 1 do mundo na categ ...