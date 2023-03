Boxe femminile, Mondiali 2023: Olena Savchuk costretta allo stop ai quarti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si conclude ai quarti di finale il cammino di Olena Savchuk ai Mondiali femminili di Boxe 2023 in corso a Nuova Delhi, India. La classe ’94 è stata estromessa per verdetto unanime (quintuplo 29-28) dalla mongola Enkjargal Munguntsetseg nella categoria fino a 54 kg. Restano soltanto due, dunque, le azzurre in gara, entrambe in semifinale nei rispettivi tabelloni: Irma Testa e Sirine Charaabi. C’è intensità nell’inizio di combattimento, con Munguntsetseg che cerca di prendersi un’iniziativa maggiore con parecchi diretti di destro come di sinistro. Savchuk non si trova particolarmente bene in questa fase, ma negli ultimi secondi riesce a far cambiare tutto e a infilare una combinazione rapidissima che mette in seria difficoltà la sua avversaria. Alla fine dei conti, è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si conclude aidi finale il cammino diaifemminili diin corso a Nuova Delhi, India. La classe ’94 è stata estromessa per verdetto unanime (quintuplo 29-28) dalla mongola Enkjargal Munguntsetseg nella categoria fino a 54 kg. Restano soltanto due, dunque, le azzurre in gara, entrambe in semifinale nei rispettivi tabelloni: Irma Testa e Sirine Charaabi. C’è intensità nell’inizio di combattimento, con Munguntsetseg che cerca di prendersi un’iniziativa maggiore con parecchi diretti di destro come di sinistro.non si trova particolarmente bene in questa fase, ma negli ultimi secondi riesce a far cambiare tutto e a infilare una combinazione rapidissima che mette in seria difficoltà la sua avversaria. Alla fine dei conti, è ...

