Borseggiatrici Milano, l’ex Farfalla Marta Pagnini: “Ci hanno provato anche con me, è un probema serio da risolvere” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ogni giorno il fenomeno delle Borseggiatrici di Milano si arricchisce di nuovi particolari. A farne le anche un volto noto del mondo sportivo, la campionessa di ginnastica ritmica Marta Pagnini, che in esclusiva a TAG24 ha raccontato la sua esperienza. Un problema all’ordine del giorno per i dipendenti di Atm e per tutti colori che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ogni giorno il fenomeno delledisi arricchisce di nuovi particolari. A farne leun volto noto del mondo sportivo, la campionessa di ginnastica ritmica, che in esclusiva a TAG24 ha raccontato la sua esperienza. Un problema all’ordine del giorno per i dipendenti di Atm e per tutti colori che ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : #Borseggiatrici: finalmente il #Governo vuole cambiare il #CodicePenale per arginare questa piaga che dilaga sulle… - AngeloCiocca : A Milano, dopo che una consigliera del Pd ha attaccato pubblicamente coloro che filmano le immagini delle borseggia… - Giorgiolaporta : In #metro a #Milano, mentre un coraggioso cittadino avverte tutti della presenza delle #borseggiatrici, arriva lui,… - Fantast27655985 : RT @Giorgiolaporta: #Borseggiatrici: finalmente il #Governo vuole cambiare il #CodicePenale per arginare questa piaga che dilaga sulle metr… - MR_Max75 : RT @Giorgiolaporta: #Borseggiatrici: finalmente il #Governo vuole cambiare il #CodicePenale per arginare questa piaga che dilaga sulle metr… -