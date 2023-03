Borse europee positive nel giorno della Fed, le banche salgono ancora (Di mercoledì 22 marzo 2023) Restano i timori degli investitori nonostante le rassicurazioni del Segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, sulla solidità del sistema finanziario, in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi. Petrolio Wti sotto i 70 dollari, l'euro scambia a 1,07 sul biglietto verde Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 marzo 2023) Restano i timori degli investitori nonostante le rassicurazioni del Segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, sulla solidità del sistema finanziario, in attesadecisioneFederal Reserve sui tassi. Petrolio Wti sotto i 70 dollari, l'euro scambia a 1,07 sul biglietto verde

