**Borsa: Wall Street vira in positivo dopo 'cauto' rialzo tassi Fed** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Il 'cauto' rialzo dei tassi da 25 punti deciso dalla Federal Reserve - ma soprattutto l'indicazione generale che nel 2023 si procederà con un solo rialzo di pari entità prima di tagliare nettamente nel 2024 - da' fiducia a Wall Street con gli indici azionari che (aspettando le dichiarazioni di Powell) tornano in positivo: in pochi minuti il Dow Jones balza di circa 200 punti e al momento è sulla parità a 32.560 punti, mentre l'S&P 500 guadagna lo 0,25% a 4.012 punti. Ancora più positivo il Nasdaq che recupera lo 0,51% a 11.920 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Il 'deida 25 punti deciso dalla Federal Reserve - ma soprattutto l'indicazione generale che nel 2023 si procederà con un solodi pari entità prima di tagliare nettamente nel 2024 - da' fiducia acon gli indici azionari che (aspettando le dichiarazioni di Powell) tornano in: in pochi minuti il Dow Jones balza di circa 200 punti e al momento è sulla parità a 32.560 punti, mentre l'S&P 500 guadagna lo 0,25% a 4.012 punti. Ancora piùil Nasdaq che recupera lo 0,51% a 11.920 punti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Borsa: Wall Street vira in positivo dopo 'cauto' rialzo tassi Fed** - - infoiteconomia : Borsa: l’Europa prosegue positiva dopo l’avvio di Wall Street - infoiteconomia : Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo l'avvio di Wall Street - fisco24_info : Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo l'avvio di Wall Street: In rialzo i tassi dei titoli di Stato. L'euro sale s… - Agenzia_Ansa : Le Borse europee in rialzo in attesa della Fed, spread a 184. Il gas sotto i 41 euro. L'euro si avvicina 1,08 dolla… -