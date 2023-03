Borsa Milano oggi, Piazza Affari cauta prima delle decisioni Fed (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Le principali Borse europee hanno chiuso la giornata con dati leggermente superiori alla parità, Piazza Affari nonostante un’apertura in rialzo ha chiuso invece la seduta con una perdita del -0,12% a 26.523 punti. Una cautela dovuta all’attesa per l’evento principale di oggi, ovvero la riunione della Fed con le indicazioni in materia di politica monetaria che ha portato ad un rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse, in linea con quanto si attendeva il mercato. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 185 punti base con un rendimento del titolo decennale al 4,2%. Sul listino principale di Piazza Affari spiccano le ottime performance di Iveco (+3,98%) e Leonardo (+1,71%). La società aerospaziale ha annunciato di aver ottenuto nuovi ordini da Medio Oriente, Asia, America ed ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Le principali Borse europee hanno chiuso la giornata con dati leggermente superiori alla parità,nonostante un’apertura in rialzo ha chiuso invece la seduta con una perdita del -0,12% a 26.523 punti. Una cautela dovuta all’attesa per l’evento principale di, ovvero la riunione della Fed con le indicazioni in materia di politica monetaria che ha portato ad un rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse, in linea con quanto si attendeva il mercato. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 185 punti base con un rendimento del titolo decennale al 4,2%. Sul listino principale dispiccano le ottime performance di Iveco (+3,98%) e Leonardo (+1,71%). La società aerospaziale ha annunciato di aver ottenuto nuovi ordini da Medio Oriente, Asia, America ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: dopo rally Europa tira il fiato in attesa della Fed, Milano chiude a - infoiteconomia : Borsa: Milano chiude in calo appesantita dalle banche - SLN_Magazine : Borsa Milano oggi, Ubs salva Credit Suisse: Piazza Affari respira. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo appesantita dalle banche: Vola Iveco, scivola Banco Bpm. Lo spread Btp-Bund a 184 punti - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo, piazze europee fiacche: In leggero rialzo Londra e Parigi, in attesa della Fed -