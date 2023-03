Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Terzultimi per la burocrazia. In Italia ci sono tanti bonus pubblici ma in pochi sanno come accedervi: apre la sua piattaforma in supporto ai dipendenti delle aziende Oltre 494 miliardi di euro sono a budget per il welfare pubblico italiano, ma rimane il problema della burocrazia che rende ostico sapere come accedere ai bonus e come usufruirne in tempi rapidi e veloci La burocrazia italiana è al terzultimo posto nella classifica dei paesi facenti parte dell’Ocse, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Un tracollo che da 20 anni non vede miglioramenti, il cui tema però risulta centrale per tutti quei cittadini che dalla pandemia fino all’aumento dell’inflazione hanno dovuto vivere situazioni di forte insicurezza economica e hanno richiesto gli aiuti messi in azione dallo Stato italiano. La richiesta di bonus pubblici ha coinvolto milioni di cittadini, alcuni dei ...