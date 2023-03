Bonus veicoli sicuri: come avere tanti soldi nel 2023 | Chiedilo subito sul tuo IBAN (Di mercoledì 22 marzo 2023) Siamo vicini alla scadenza di un ottimo Bonus per la mobilità. Se volete il Bonus veicoli sicuri, vi conviene fare in fretta o sarà troppo tardi. A fine marzo è stabilita la scadenza del Bonus veicoli sicuri. Si tratta di una interessante agevolazione per coloro che devono fare la revisione del proprio veicolo. In comunione con il Ministero delle Infrastrutture, il Governo intente premiare chi rende le strade meno pericolose. Bonus veicoli sicuri, come avere tanti soldi – ilovetrading.itUno dei Bonus più importanti per la sicurezza stradale, ma anche passati meno sotto i riflettori è il Bonus ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 marzo 2023) Siamo vicini alla scadenza di un ottimoper la mobilità. Se volete il, vi conviene fare in fretta o sarà troppo tardi. A fine marzo è stabilita la scadenza del. Si tratta di una interessante agevolazione per coloro che devono fare la revisione del proprio veicolo. In comunione con il Ministero delle Infrastrutture, il Governo intente premiare chi rende le strade meno pericolose.– ilovetrading.itUno deipiù imporper la sicurezza stradale, ma anche passati meno sotto i riflettori è il...

