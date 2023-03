Bonus edilizi | truffa da 1 | 7 miliardi | istanze da clochard e persone morte

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCrediti d’imposta fittizi, per circa 1,7di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una maximessa a segno con iper l’a, principalmente e “Eco” e “Facciate“. Si tratta del sequestro di crediti d’imposta più alto di sempre. In corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata allaaggravata ai danni dello Stato. Ad innescare l’indagine che la Procura di Avellino ha delegato ai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e ...

La soluzione per "salvare" i crediti 2022 d erivanti da darelativi allo scorso anno, passa da un emendamento riformulato dal relatore al provvedimento, Andrea De Bertoldi (FdI) e dal combinato disposto di una remissione 'in bonis' da parte dell'...Superbonus, che cosa succede dopo il 31 marzo (Teleborsa) - La soluzione per 'salvare' i crediti 2022 derivanti darelativi allo scorso anno, passa da un emendamento riformulato dal relatore al provvedimento, Andrea De Bertoldi (FdI) e dal combinato disposto di una remissione 'in bonis' da parte ...... principalmente e ' Ecobonus ' e 'Facciate '. Si tratta del sequestro di crediti d'imposta ... Gianluca Vacchi indagato: 'Abusinella casa in Sardegna'. La villa con 15 stanze, discoteca e ...

Scoperta un'altra maxi-frode nei bonus edilizi dalla Guardia di Finanza di Asti. Eseguite misure di custodia cautelare, disposte dal gip del tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, per i reati ...Gli interventi edilizi dai quali sarebbero sorti i crediti (per un importo complessivo di lavori dichiarati di circa 2,8 miliardi di euro) erano riferibili a immobili inesistenti, con indicazione ...