Bonus edilizi | maxi truffe a Napoli e Asti Operazioni intestate a morti e clochard

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si tratta del sequestro più alto mai realizzato finora dalla Guardia di Finanza. Crediti d'imposta fittizi per 1 miliardo e 700mila euro. La procura di Avellino sta coordinando un'indagine riguardante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali… - Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - Corriere : Maxi truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi: istanze anche da clochard e persone morte - AlessandraCia19 : RT @ultimora_pol: Matteo #Renzi: 'Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe… - Mau67 : @matteorenzi Caro Mattew le fonti, devi pubblicare le fonti, non te la cavi facendo di tutta l'erba un fascio, sapp… -

La procura di Avellino sta coordinando un'indagine riguardante una maxi truffa messa a segno con iper l'edilizia, in particolare l'ecobonus e ilfacciate, disposti dal governo. Inchiesta ......un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Avellino e un sequestro preventivo durgenza della locale Procura su crediti dimposta inesistenti nel settore dei: ...Scoperta maxitruffa su "Ecobonus" e "Facciate" e sequestrati crediti fittizi per circa 1,7 miliardi di euro. Dalle prime ore della mattinata odierna, informa un comunicato, i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di ...

Truffa bonus casa: doppio sequestro da oltre 3 miliardi tra Napoli, Avellino e Asti. Pratiche da ... Il Sole 24 ORE

Si conclude con un importante convegno la settimana sull’edilizia sostenibile che ha visto Lucca al centro delle analisi dei migliori tecnici del settore a livello nazionale su molte delle problematic ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...