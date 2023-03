Bonus edilizi | maxi truffa ad Avellino | crediti fittizi per 1 | 7 mld | ventuno indagati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali… - Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - Corriere : Maxi truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi: istanze anche da clochard e persone morte - ilconteamar : RT @matteorenzi: Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali a spes… - BoomerVerso : RT @matteorenzi: Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali a spes… -

Il primo a parlare è stato Matteo Renzi: 'Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, daial reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali a spese dello Stato. I grillini si ...La procura di Avellino sta coordinando un'indagine riguardante una maxi truffa messa a segno con iper l'edilizia, in particolare l'ecobonus e ilfacciate, disposti dal governo. Inchiesta ...Tornano sconto in fattura e cessione del credito per le case popolari, la metà delle detrazioni al 10% dei contribuenti più ricchi. Effetto positivo del Superbonus, ma a caro prezzo: ...

Maxi truffa sui bonus edilizi: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi TGCOM

Maxi truffa realizzata con i bonus per l’edilizia, nello specifico “Ecobonus” e “Bonus Facciate”. È quanto emerso da un’indagine avviata dalla Procura di Avellino effettuata nelle province di Napoli, ...Crediti d'imposta fittizi per 1 miliardo e 700mila euro. La procura di Avellino sta coordinando un'indagine riguardante una maxi truffa messa a segno con i bonus per l'edilizia, in particolare ...