(Di mercoledì 22 marzo 2023)a quanto pare non sarà disponibile per le prossime gare con l’Italia. Ragion per cui farà ritorno a Torino in via anticipata Il percorso di qualificazioni dell’Italia si è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoJfc : @idirinho_93 Chiellini nell'anno di Sarri è stato indisponibile per tutta la stagione. Come può aver avuto un ruolo… - valeriovitali91 : #Juventus tra #EuropaLeague e Inter con un terzo della rosa indisponibile (giocatori di movimento). Milik, Chiesa,… -

... ma saràper la sfida con la Juventus. Un bel problema per Inzaghi, che dietro dovrà ... Dubbioin difesa: se il capitano non dovesse farcela verrò sostituito da uno tra Rugani e ...Sono arruolabili Chiesa e Bremer,invece Paul Pogba per un infortunio muscolare. Alla Continassa non si è visto neanche Leonardo, in serio dubbio per il match in Germania. , che ...Certamente out invece, Alex Sandro e Pogba, oltre ai lungodegenti Kaio Jorge e Milik. Il ... Contro i nerazzurri di Inzaghi domenica a 'San Siro' sarà sicuramentePogba, mentre ...

Bonucci indisponibile: l'annuncio UFFICIALE - calciomercatonews ... Calciomercatonews.com

Niente Italia per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus non sarà a disposizione per le due gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Inghilterra e Malta, in calendario domani sera e domenica ...Il difensore, come riportato da Gianluca Di Marzio, tornerà a Torino dopo la sfida degli Azzurri contro l’Inghilterra, in cui da indisponibile, accompagnerà la squadra. L’articolo Italia, Bonucci ko: ...