Bonelli Verdi mostra a Meloni i sassi presi dal letto del fiume Adige e lei si mette a ridere | scoppia la bagarre alla Camera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Scontro in Aula tra il deputato di Alleanzae Sinistra Angeloe ladente del Consiglio, Giorgia, nel corso del dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e il 24 marzo 2023.ha attaccato sul tema siccità,ndo in Aula duedall’: “Li hoa piedi, normalmente stavano nel fondale, ma io li hoa piedi. Quando tornerò a casa li rirò dove li ho, ma questo per far capire che oggi la questione della siccità è drammatica”. Mentre il deputato interveniva, però,, tra i banchi del governo, rideva accanto al ministro per gli Affari ...