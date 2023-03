Bonelli mostra sassi della secca dell'Adige a Meloni, lei ride. Poi la replica: "Non sono Mosè" (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'aula della Camera si scalda durante la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo. Al termine del suo acceso intervento, parlando di siccità il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha tirato fuori da sotto il banco due grosse pietre, spiegando che le aveva raccolte lui stesso "nel mezzo del fiume Adige" in secca. A questo punto Bonelli ha ripreso una prima volta Meloni: "lei ride ma la questione della siccità è una questione attuale". Bonelli ha poi alzato la voce criticando la premier, suscitando il brusio dai banchi di FdI: "Continua a ridere, non c'è problema è ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'aulaCamera si scalda durante la discussione sulle comunicazionipremier Giorgiain vista del Consiglio Europeo. Al termine del suo acceso intervento, parlando di siccità il leader dei Verdi Angeloha tirato fuori da sotto il banco due grosse pietre, spiegando che le aveva raccolte lui stesso "nel mezzo del fiume" in. A questo puntoha ripreso una prima volta: "leima la questionesiccità è una questione attuale".ha poi alzato la voce criticando la premier, suscitando il brusio dai banchi di FdI: "Continua are, non c'è problema è ...

