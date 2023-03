Bonelli mostra in Aula le pietre dell'Adige prosciugato. Meloni: "Non sono Mosè" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durante il suo discorso alla Camera questa mattina, il deputato dei Verdi Angelo Bonelli ha mostrato polemicamente all'Aula due sassi raccolti "andando a piedi sul fiume Adige". Il gesto, spiega Bonelli, è servito per mostrare plasticamente "il problema drammatico della siccità, su cui non c'è niente da ridere". Poco dopo la risposta di Meloni: "Collega Bonelli, ho trovato molto interessante i suoi sassi dell'Adige, però presumo lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l'Adige, perché neanche Mosè... Forse deve fare i conti con il fatto che questi problemi come l'Adige che si prosciuga sono figli di tutto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durante il suo discorso alla Camera questa mattina, il deputato dei Verdi Angelohato polemicamente all'due sassi raccolti "andando a piedi sul fiume". Il gesto, spiega, è servito perre plasticamente "il problema drammaticoa siccità, su cui non c'è niente da ridere". Poco dopo la risposta di: "Collega, ho trovato molto interessante i suoi sassi, però presumo lei non voglia dire che in cinque mesi hol', perché neanche... Forse deve fare i conti con il fatto che questi problemi come l'che si prosciugafigli di tutto ...

