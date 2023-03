Bonelli, i sassi dell’Adige in secca e la battuta di Meloni – Video (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Botta e risposta in Aula a Montecitorio tra la premier Giorgia Meloni e il deputato Angelo Bonelli. Ad attaccare per primo il verde, che prima tira fuori due sassi dalle tasche – “Li ho presi a piedi, nell’Adige, normalmente stavano nel fondale, ma io li ho presi a piedi. Quando tornerò a casa li rimetterò dove li ho presi ma questo per far capire che oggi la questione della siccità è drammatica”, dice – e quindi ‘pizzica’ la premier che sorride durante l’intervento, rimproverandola – “Cosa c’è da ridere, Meloni, rispetto a questioni di questo tipo? E’ un problema drammatico”. Con la replica di Meloni arriva anche la battuta della premier: ”Lei non può dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige, neanche Mosè. Non l’ho prosciugato io l’Adige, perché non sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Botta e risposta in Aula a Montecitorio tra la premier Giorgiae il deputato Angelo. Ad attaccare per primo il verde, che prima tira fuori duedalle tasche – “Li ho presi a piedi, nell’Adige, normalmente stavano nel fondale, ma io li ho presi a piedi. Quando tornerò a casa li rimetterò dove li ho presi ma questo per far capire che oggi la questione della siccità è drammatica”, dice – e quindi ‘pizzica’ la premier che sorride durante l’intervento, rimproverandola – “Cosa c’è da ridere,, rispetto a questioni di questo tipo? E’ un problema drammatico”. Con la replica diarriva anche ladella premier: ”Lei non può dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige, neanche Mosè. Non l’ho prosciugato io l’Adige, perché non sono ...

