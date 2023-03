Bombe su Zaporizhzhia, altri missili sulle case. Zelensky: «La Russia attacca con ferocia bestiale» – I video (Di mercoledì 22 marzo 2023) La città di Zaporizhzhia è tornata sotto attacco delle forze russe, secondo quanto denuncia il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak. Il bombardamento avrebbe coinvolto edifici residenziali e l’isola di Khortytsia, la più grande del fiume Dnieper che si trova entro i confini della città dell’Ucraina meridionale nota anche per la grande centrale nucleare. Il presidente ucraino Zelensky ha condannato il bombardamento con dure parole: «Un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Si spara contro aree residenziali in cui vivono persone comuni e bambini vengono sparate contro. Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente». L’amministrazione militare dell’oblast di Zaporizhia ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) La città diè tornata sotto attacco delle forze russe, secondo quanto denuncia il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak. Il bombardamento avrebbe coinvolto edifici residenziali e l’isola di Khortytsia, la più grande del fiume Dnieper che si trova entro i confini della città dell’Ucraina meridionale nota anche per la grande centrale nucleare. Il presidente ucrainoha condannato il bombardamento con dure parole: «Un missile russo ha colpito un edificio a più piani. Lasta bombardando la città con. Si spara contro aree residenziali in cui vivono persone comuni e bambini vengono sparate contro. Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente». L’amministrazione militare dell’oblast di Zaporizhia ha ...

