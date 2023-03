Bologna, niente esame di maturità per studentessa con sindrome di Down. Il motivo? La burocrazia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da una parte la legge, dall’altra la richiesta di una coppia di genitori di far prendere il diploma di maturità anche alla figlia affetta dalla sindrome di Down. La delicata storia si svolge a Bologna, al liceo delle scienze umane “Sabin” diretto da Rossella Fabbri, una preside che punta molto all’inclusione. Sotto i riflettori Nina Rosa Sorrentino, 19enne che avrebbe voluto come tutti gli altri compagni effettuare l’esame di Stato ma per la scuola non è possibile, norma alla mano. Un braccio di ferro tra il liceo e la famiglia, sostenuta dal Ceps di Bologna (Centro emiliano problemi sociali per la Trisomia 21) e dall’associazione nazionale CoorDown che finora ha portato solo alla scelta di abbandonare il cammino fatto finora. Nina, infatti, dal momento che non potrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da una parte la legge, dall’altra la richiesta di una coppia di genitori di far prendere il diploma dianche alla figlia affetta dalladi. La delicata storia si svolge a, al liceo delle scienze umane “Sabin” diretto da Rossella Fabbri, una preside che punta molto all’inclusione. Sotto i riflettori Nina Rosa Sorrentino, 19enne che avrebbe voluto come tutti gli altri compagni effettuare l’di Stato ma per la scuola non è possibile, norma alla mano. Un braccio di ferro tra il liceo e la famiglia, sostenuta dal Ceps di(Centro emiliano problemi sociali per la Trisomia 21) e dall’associazione nazionale Coorche finora ha portato solo alla scelta di abbandonare il cammino fatto finora. Nina, infatti, dal momento che non potrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maola_varalli : RT @ohanarifugio: Simona Bologna scappiamo a cercarlo e lo troviamo così... In bilico su un canale, bastava un niente e sarebbe scivolato… - ninoBertolino : RT @ohanarifugio: Simona Bologna scappiamo a cercarlo e lo troviamo così... In bilico su un canale, bastava un niente e sarebbe scivolato… - LoryC1973 : RT @ohanarifugio: Simona Bologna scappiamo a cercarlo e lo troviamo così... In bilico su un canale, bastava un niente e sarebbe scivolato… - angela_giuri : RT @ohanarifugio: Simona Bologna scappiamo a cercarlo e lo troviamo così... In bilico su un canale, bastava un niente e sarebbe scivolato… - AseroGiovanna : RT @ohanarifugio: Simona Bologna scappiamo a cercarlo e lo troviamo così... In bilico su un canale, bastava un niente e sarebbe scivolato… -