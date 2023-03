(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nina ha 19 anni, frequenta la quinta superiore delSabin di, indirizzo Scienze Umane, e come i suoi compagni, vorrebbe sostenere l’di. Nina però ha ladie questa possibilità le èta. A raccontare la sua storia il Corriere di, che spiega come, per gli alunni con disabilità, il consiglio di classe alle superiori può optare per un programma personalizzato con obiettivi minimi (equipollenti) che porta all’ammissione all’di Stato vero e proprio (ma con prove rimodulate) e un programma differenziato, che al termine del quinquennio fa conseguire un attestato di competenze senza alcuna validità. Inascoltate le richieste della famiglia "Quest’ultimo - spiega il quotidiano - è ...

SimonuandaMaria : RT @CeresaRaffaele: Nina Rosa Sorrentino una ragazza down,suona il violino ,la chitarra,il flauto,sa ballare e il suo sogno è insegnare dan… - SkyTG24 : Bologna, liceo nega esame di maturità a ragazza con la sindrome di Down - Rom_Lisa : RT @CeresaRaffaele: Nina Rosa Sorrentino una ragazza down,suona il violino ,la chitarra,il flauto,sa ballare e il suo sogno è insegnare dan… - campaninimarco: L'inclusione scolastica a #Bologna secondo l'amministrazione #Lepore. Se è capace di privare la famiglia di una persona…

Nina Rosa Sorrentino ha 19 anni, frequenta a Bologna l'ultimo anno del liceo Sabin, indirizzo Scienze umane. Lo fa con ottimi risultati: neppure la Dad, svolta durante la pandemia, è stata in grado di scalfire la sua voglia di imparare e, anzi, ... Sindaco di Bologna, Matteo Lepore compreso. Lei è Nina Rosa Sorrentino, la ragazza down di 19 anni ... il flauto, sa ballare e fino a una settimana fa frequentava la quinta classe del liceo di Scienze ...

Nina Rosa Sorrentino, una ragazza di 19 anni con la sindrome di Down, voleva mettersi alla prova e sostenere l’esame di maturità presso un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna. Tuttavia, non le ...Nina Rosa Sorrentino ha 19 anni, frequenta a Bologna l’ultimo anno del liceo Sabin, indirizzo Scienze umane. Lo fa con ottimi risultati: neppure la Dad, svolta durante la pandemia, è stata in grado di ...