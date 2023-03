Bollate | Francesco Vassallo vicesindaco della Città metropolitana di Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @CittaMetroMi: ?? Durante il Consiglio metropolitano di oggi il Sindaco @BeppeSala ha affidato il ruolo di vicesindaco della #CittàMetro… - CittaMetroMi : ?? Durante il Consiglio metropolitano di oggi il Sindaco @BeppeSala ha affidato il ruolo di vicesindaco della… -

Bollate, Francesco Vassallo vicesindaco della Città metropolitana di ... Il Notiziario

Questa mattina, durante il consiglio, il sindaco metropolitano Giuseppe Sala ha annunciato la nomina di Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, a vicesindaco della Città metropolitana di Milano: ...(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Francesco Vassallo è il nuovo vicesindaco della Città metropolitana di Milano. Stamani durante il Consiglio, il sindaco metropolitano Giuseppe Sala ha annunciato la nomina.