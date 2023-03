Bing ora può generare anche immagini da una descrizione. Al via l'anteprima pubblica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Basta chiedere a Bing di disegnare qualcosa descrivendola. Il cuore della nuova capacità arriva da un modello avanzato di DALL-E. Il test è pubblico ed è in distribuzione per chi è già invitato a Bing con l’IA.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 marzo 2023) Basta chiedere adi disegnare qualcosa descrivendola. Il cuore della nuova capacità arriva da un modello avanzato di DALL-E. Il test è pubblico ed è in distribuzione per chi è già invitato acon l’IA....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loredile : Complimenti @microsoftitalia L'integrazione dell'IA in bing è fenomenale. Ora torno a cercare cose assurde sul browser ?? - Digital_Day : Bing con l'IA non si ferma più. Ora genera anche immagini da una descrizione. Il cuore è quello di DALL-E - hack___life : Dopo pochi giorni dal lancio di GPT4 integrato dentro BING ecco il comunicato di Google che lancia ??e rende disponi… - infoitscienza : Bing Chat ora può anche generare immagini, ecco come c'è da sapere sulla nuova funzione - infoitscienza : Microsoft pigliatutto: dopo ChatGPT, Bing Chat ora integra anche DALL -