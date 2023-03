Bimbo accusa malore e muore mentre gioca a basket a scuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un bambino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola "Guarino" di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di Agrigento. Il piccolo è stato colto da un improvviso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un bambino di 12 anni è mortova anella palestra della"Guarino" di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di Agrigento. Il piccolo è stato colto da un improvviso ...

