Bimbi, utero in affitto e Annunziata vs Roccella: tutte le balle della sinistra (Di mercoledì 22 marzo 2023) Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, ha provato invano a spiegarlo in tv, davanti a Lucia Annunziata: «Si sostiene che il problema non è l'utero in affitto, ma i diritti dei bambini: è un grande equivoco». Eppure è su questo falso «attacco» alle “tutele” dei minori che associazioni e partiti di opposizione sono scesi in piazza, sabato scorso a Milano, alimentando la polemica contro il governo. Accusato di dividere i figli in due categorie - A e B - e di negare ai secondi ciò che è concesso ai primi: dal codice fiscale alla sanità, passando per la scuola. «Equivoco» l'ha definito Roccella, edulcorando la realtà. Sarebbe stato più corretto parlare di «propaganda». Ecco un campionario delle “balle” sulla pelle dei bambini. 1. «Non è accettabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Eugenia, ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, ha provato invano a spiegarlo in tv, davanti a Lucia: «Si sostiene che il problema non è l'in, ma i diritti dei bambini: è un grande equivoco». Eppure è su questo falso «attacco» alle “tutele” dei minori che associazioni e partiti di opposizione sono scesi in piazza, sabato scorso a Milano, alimentando la polemica contro il governo. Accusato di dividere i figli in due categorie - A e B - e di negare ai secondi ciò che è concesso ai primi: dal codice fiscale alla sanità, passando per la scuola. «Equivoco» l'ha definito, edulcorando la realtà. Sarebbe stato più corretto parlare di «propaganda». Ecco un campionario delle “” sulla pelle dei bambini. 1. «Non è accettabile ...

