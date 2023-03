Biglietti Cremonese-Atalanta, tutte le informazioni sul settore ospiti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tramite il sito ufficiale della Cremonese sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti contro l’Atalanta In vista di Cremonese-Atalanta, i tifosi nerazzurri hanno grande voglia di invadere lo stadio Giovanni Zini in quello che è un vero e proprio derby lombardo. La società grigiorossa a breve comunicherà tutte le informazioni sui Biglietti tra date e prezzo, ma è arrivata una novità importante sul fronte settore ospiti. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio di Cremona, non vi è nessuna obbligatorietà sul fronte Dea Card, permettendo la trasferta libera a tutti i tifosi nerazzurri: da considerare che i residenti di Bergamo e Provincia potranno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tramite il sito ufficiale dellasono state comunicateleper quanto concerne icontro l’In vista di, i tifosi nerazzurri hanno grande voglia di invadere lo stadio Giovanni Zini in quello che è un vero e proprio derby lombardo. La società grigiorossa a breve comunicheràlesuitra date e prezzo, ma è arrivata una novità importante sul fronte. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio di Cremona, non vi è nessuna obbligatorietà sul fronte Dea Card, permettendo la trasferta libera a tutti i tifosi nerazzurri: da considerare che i residenti di Bergamo e Provincia potranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LURLODELLASUD : Mese di Aprile, SAMPDORIA cremonese e SAMPDORIA spezia, metti i biglietti ad un euro ed il caso è chiuso, devono en… - paoloangeloRF : Già acquistati 850 biglietti dai tifosi cremonesi per Monza - StefaniaVisini : RT @USCremonese: Ecco tutte le info sui biglietti per la semifinale d'andata di #CoppaItalia ??????? - OggiSportNotiz2 : Cremonese-Fiorentina (Coppa Italia): info biglietti. SEMIFINALE DI ANDATA COPPA ITALIA . #ACFFiorentina… - pizzico76 : RT @USCremonese: Ecco tutte le info sui biglietti per la semifinale d'andata di #CoppaItalia ??????? -