Biathlon | per la Drømmenlaget una stagione che ne vale 15! Egemonia di squadra totale | indipendente da fuoriclasse ed embarghi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Puntuali come le tasse, eccoci a riaffrontare e approfondire i temi lanciati la scorsa settimana in merito alla “Drømmelaget”, ladei sogni delmaschile. Il termine è norvegese, l’idioma parlato dai componenti della suddetta pattuglia. Fra gli uomini, il Paese scandinavo ha archiviato un 2022-23 a dir poco sontuoso. Diftti qualsiasi aggettivo fatica a rendere l’idea di quanto realizzato dai vichinghi norsk nell’arco degli ultimi quattro mesi. Al riguardo, è doverosa una premessa. L’embargo verso Russia e Bielorussia avrà indubbiamente influito, ma non ha rimosso i main competitors dei nordici. Dunque la concorrenza ad altissimo livello si sarà anche ridotta, senza però azzerarsi. Non basta l’assenza di russi e bielorussi a spiegare il clamoroso dominio a cui abbiamo assistito. Quest’anno Francia, Svezia e Germania erano presenti in ...