Biasin: «Ritorno Conte? Non dimentichiamo come ha lasciato l’Inter!» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fabrizio Biasin sulle frequenze di “Radio24” nel corso di Tutti Convocati ha espresso la sua opinione riguardo il possibile Ritorno in Antonio Conte all’Inter. POSSIBILE Ritorno – Conte ritorna all’Inter? Ne parla il giornalista Fabrizio Biasin: «Conte tornerebbe volentieri in Italia, Milano o Torino che sia. La sua pressione si deve scontrare con la realtà perché l’ingaggio guadagna 17 milioni di euro a stagione e l’Inter ammenoché non iniziano a piovere diamanti dal cielo, sarà difficile. Bisogna anche ricordarsi come Conte ha lasciato l’Inter dicendo che la società era inadatta, cosa non da poco. Ci sono undici giocatori con il contratto in scadenza, ma questa è una grande opportunità. Un paio rinnoveranno, molti ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fabriziosulle frequenze di “Radio24” nel corso di Tutti Convocati ha espresso la sua opinione riguardo il possibilein Antonioall’Inter. POSSIBILEritorna all’Inter? Ne parla il giornalista Fabrizio: «tornerebbe volentieri in Italia, Milano o Torino che sia. La sua pressione si deve scontrare con la realtà perché l’ingaggio guadagna 17 milioni di euro a stagione e l’Inter ammenoché non iniziano a piovere diamanti dal cielo, sarà difficile. Bisogna anche ricordarsihal’Inter dicendo che la società era inadatta, cosa non da poco. Ci sono undici giocatori con il contratto in scadenza, ma questa è una grande opportunità. Un paio rinnoveranno, molti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Ritorno Conte? Non dimentichiamo come ha lasciato l'Inter!» - - fcin1908it : Biasin: “Conte tornerebbe volentieri in Italia, ma guadagna 17 mln. E l’Inter…” -