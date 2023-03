(Di mercoledì 22 marzo 2023) Fabrizio, intervenuto sul canale Twitch di Tv Play, ha parlato della situazione che sta vivendo Antonio, sempre più vicino alla separazione con il Tottenham (vedi articolo). In riferimentoe a un eventuale ritorno del tecnico ha poi espresso la sua opinione con queste parole. ANTONIO? Il giornalista Fabrizio, tramite il canale Twitch di Tv Play ha parlato del futuro di Antonio. Facendo ovviamente anche riferimentoe a ciò che potrebbe accadere: «Antonioha fatto sapere che non sta cercando una squadra, ma sinceramente secondo me ciò che ha fatto sembra essere stato un attacco alla proprietà vero e proprio. Da quello che ha detto in conferenza stampa non si può uscire con una stretta di mano e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Biasin: “Conte ha svuotato il bancomat e lasciato i problemi. Inzaghi non sarà perfetto ma…” - internewsit : Biasin: «Conte all'Inter? Difficile, è andato via sbattendo la porta» - - TUTTOJUVE_COM : Biasin: 'Conte tornerebbe volentieri in Italia, ma guadagna 17 milioni di euro e l'Inter difficilmente potrebbe sod… - Pall_Gonfiato : #Biasin su un possibile ritorno di #Conte all' #Inter - internewsit : Biasin: «Ritorno Conte? Non dimentichiamo come ha lasciato l'Inter!» - -

Non ci sta a sentire solo critiche sull'Inter Fabrizio. La firma del quotidiano Libero, noto simpatizzante nerazzurro, si sfoga su twitter e scrive ... ma io non ricordo al primo anno dio ...Secondo Fabrizio, l'Antoniovisto ieri sera contro il Milan in Champions era irriconoscibile: ' Non sembrava lui '. Stanco, sfiduciato, scollegato dalla squadra,: ecco com'è apparso Antonioa Londra ...al posto di Inzaghi,: 'Per l'Inter non è il momento dei bilanci'Negli ultimi giorniè stato addirittura riaccostato all'Inter, con la quale nell'estate 2021 si lasciò malissimo. A ...

Biasin: “Conte tornerebbe volentieri in Italia, ma guadagna 17 mln. E l’Inter…” fcinter1908

Fabrizio Biasin sulle frequenze di “Radio24” nel corso di Tutti Convocati ha espresso la sua opinione riguardo il possibile ritorno in Antonio Conte all’Inter. POSSIBILE RITORNO – Conte ritorna ...A Tutti Convocati su Radio 24, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche di Antonio Conte. Ecco il suo pensiero sul possibile ritorno in Serie A dell’allenatore ex Inter, sempre più vicino ...