Bersani a La7 | “Riforma fiscale? Governo ora ci dice che gli asini volano Flat tax c’è nelle ex repubbliche sovietiche | non nei paesi normali”

"Riforma fiscale del Governo Meloni? Che ci raccontino che gli asini volano… no, non possono dirlo. Questa Riforma è costosissima e può essere pagata solo da un taglio del welfare, cioè da un taglio della sanità e della scuola. In più, è una Riforma per categorie e presuppone un welfare per categorie. Sono delle cose che non stanno in piedi, ragazzi". Così, a Dimartedì (La7), Pier Luigi Bersani commenta l'annunciata Riforma fiscale del Governo Meloni, ironizzando sull'ipotesi di concordato preventivo biennale e aggiungendo un'osservazione sulla Flat tax: "Ma chi ce l'ha la Flat tax? Chi non ha il welfare. Ti tocca andare nelle ex repubbliche sovietiche, non nei paesi normali"

