Bergamo Jazz 2023: cambio di location per tre concerti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti comunica la variazione di location per i tre concerti della sezione "Scintille di Jazz" del festival Bergamo Jazz inizialmente programmati al Balzer Globe di Piazza Dante, per sopraggiunte problematiche organizzative indipendenti dalla stessa Fondazione. Il concerto di venerdì 24 del trio Hack Out! avrà quindi luogo presso la Sala della Musica "A. Tremaglia" del Teatro Donizetti, mentre i concerti del "dopo festival", con il gruppo Thinking Sketches del chitarrista bergamasco Alberto Zanini e di Michele Sannelli & The Gonghers, rispettivamente in calendario venerdì 24 e sabato 25, si svolgeranno al Ridotto "G. Gavazzeni", sempre del Donizetti, con inizio alle 23.30, anziché alle 22.30.

